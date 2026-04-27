Lkw-Crash sorgt für Stau auf A4 in Chemnitz

Chemnitz - Ein Lkw-Crash sorgte am Montagnachmittag für Stau auf der A4 in Chemnitz .

Die A4 musste nach einem Lkw-Crash in Chemnitz teilweise gesperrt werden. © Haertelpress

Laut ersten TAG24-Informationen krachten zwei Laster zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Ost und Chemnitz-Mitte zusammen.

Zwei Fahrspuren mussten daraufhin in Richtung Chemnitz gesperrt werden. Wie der ADAC mitteilt, bildete sich ein kilometerlanger Stau.