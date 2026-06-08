Lkw-Unfall auf A4 bei Chemnitz: Spur blockiert

Chemnitz - Lkw-Crash auf A4 bei Chemnitz ! Am Montagmorgen krachten auf der Autobahn zwei Laster zusammen.

Die Frontscheibe eines Lkw wurde bei dem Unfall zerstört. © Jan Härtel

Kurz nach 9 Uhr kam es zu dem Unfall auf der A4 in Richtung Erfurt an der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte.

Hier waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Laster zusammengestoßen.