Lkw-Unfall auf A4 bei Chemnitz: Spur blockiert
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Chemnitz - Lkw-Crash auf A4 bei Chemnitz! Am Montagmorgen krachten auf der Autobahn zwei Laster zusammen.
Kurz nach 9 Uhr kam es zu dem Unfall auf der A4 in Richtung Erfurt an der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte.
Hier waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Laster zusammengestoßen.
Informationen über Verletzte liegen der Polizei aktuell nicht vor.
Zwischen Chemnitz-Mitte und dem Kreuz Chemnitz ist durch den Unfall die rechte Spur blockiert, daher kommt es zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Jan Härtel