Lkw-Unfall auf A4 bei Chemnitz: Spur blockiert

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Kurz nach 9 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen zwei Lkw auf der A4 in Richtung Erfurt an der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Lkw-Crash auf A4 bei Chemnitz! Am Montagmorgen krachten auf der Autobahn zwei Laster zusammen.

Die Frontscheibe eines Lkw wurde bei dem Unfall zerstört.
Die Frontscheibe eines Lkw wurde bei dem Unfall zerstört.  © Jan Härtel

Kurz nach 9 Uhr kam es zu dem Unfall auf der A4 in Richtung Erfurt an der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte.

Hier waren aus noch ungeklärter Ursache zwei Laster zusammengestoßen.

Informationen über Verletzte liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Zwischen Chemnitz-Mitte und dem Kreuz Chemnitz ist durch den Unfall die rechte Spur blockiert, daher kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: Jan Härtel

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