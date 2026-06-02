Lastwagen und Auto prallen zusammen: A4 Richtung Köln nach Unfall gesperrt

Eschweiler/Weisweiler - Wegen eines Unfalls ist die A4 zwischen den Anschlussstellen Weisweiler-Ost und Eschweiler seit Dienstagvormittag gesperrt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung noch bis Dienstagnachmittag um circa 17 Uhr anhalten wird. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilt, gehen die Einsatzkräfte aktuell davon aus, dass die Fahrbahn in Richtung Köln rund um die Unfallstelle noch bis circa 17 Uhr dicht sein wird.

Zuvor war ein Lkw gegen 10.15 Uhr mit einem Auto zusammengeprallt. Herumfliegende Trümmerteile hatten zudem einen dahinter fahrenden Wagen getroffen und beschädigt.

Weil der Sattelschlepper nach dem Crash quer auf der Fahrbahn stand und Öl ausgelaufen war, musste die A4 ab der Abfahrt Eschweiler-Ost voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Drei Personen sollen laut der Polizei verletzt worden sein. Lebensgefahr bestehe demnach aber nicht.