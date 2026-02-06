Mehrere Verletzte nach Unfall auf A4 in Sachsen

Hohenstein-Ernstthal - Unfall auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) am Freitagmittag!

Heftiger Unfall auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal: Ein VW knallte mit einem Auto zusammen und wurde von der Autobahn geschleudert. © Andreas Kretschel

Laut Polizei krachte es gegen 11.45 Uhr in Richtung Chemnitz. Ein VW kollidierte demnach mit einem weiteren Auto. Der Volkswagen wurde durch den Crash von der Autobahn geschleudert.

"Ersten Erkenntnissen zufolge wurden vier Personen verletzt", so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.



Zahlreiche Rettungskräfte waren am Mittag vor Ort. Auf der Autobahn kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

