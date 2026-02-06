1.344
Mehrere Verletzte nach Unfall auf A4 in Sachsen
Hohenstein-Ernstthal - Unfall auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) am Freitagmittag!
Laut Polizei krachte es gegen 11.45 Uhr in Richtung Chemnitz. Ein VW kollidierte demnach mit einem weiteren Auto. Der Volkswagen wurde durch den Crash von der Autobahn geschleudert.
"Ersten Erkenntnissen zufolge wurden vier Personen verletzt", so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.
Zahlreiche Rettungskräfte waren am Mittag vor Ort. Auf der Autobahn kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.
Wie es zum Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch aus.
Aktuell ist der rechte Fahrstreifen der A4 noch gesperrt.
