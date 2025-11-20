Mercedes kommt auf A4 von Fahrbahn und landet 70 Meter weiter auf dem Dach

Hohenstein-Ernstthal - Nach einem starken Schneeschauer kam am Donnerstagnachmittag ein Mercedes-Fahrer auf der A4 von der Fahrbahn ab.

Der Mercedes landete etwa 70 Meter von der Autobahn entfernt auf dem Dach. © Andreas Kretschel

Ersten TAG24-Informationen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr.

Der Mercedes kam zwischen Wüstenbrand und Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) in Richtung Erfurt nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort überschlug sich der Mercedes und kam erst nach etwa 70 Metern und in fünf Metern Tiefe auf dem Dach zum Liegen.

Noch nicht bestätigten Informationen zufolge wurde der Fahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.