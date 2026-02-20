Mercedes pflügt rund 200 Meter neben der A4 entlang

Bucha - Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Freitagvormittag auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden .

Der Mercedes blieb hinter der Leitplanke stehen. © Stefan Eberhardt | medien-partner.net

Laut bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei hatte ein Autofahrer kurz hinter der Anschlussstelle Bucha die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto pflügte anschließend rund 200 Meter neben der Autobahn entlang.

Hierbei krachte der Benz gegen eine Baumgruppe und entwurzelte diese durch die enorme Wucht des Aufpralls.

Außerdem rammte der Mercedes einen Wegweiser und blieb schließlich an einem massiven Betonfuß einer Verkehrsleitbrücke stehen.

Im Auto befand sich eine Familie. Die Mitglieder wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Uniklinikum Jena gebracht. Am Mercedes entstand Totalschaden. Der Benz wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. An der Bankette sowie der Beschilderung entstand ebenfalls ein Schaden.