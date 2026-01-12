 1.296

Opel schleudert von A4: Polizei warnt vor Stau

Am späten Montagnachmittag ist ein Opel von der A4 bei Glauchau geschleudert. Die Polizei warnt vor Stau.

Von Victoria Winkel

Glauchau - Schwerer Unfall auf der A4 bei Glauchau (Landkreis Zwickau).

Auf der A4 ist ein Opel von der Fahrbahn geschleudert.  © Andreas Kretschel

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Crash am späten Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal in Fahrtrichtung Chemnitz.

Ein Opel-Fahrer hatte offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mehrmals gegen die Leitplanke geschleudert. Anschließend blieb der Opel neben der Fahrbahn stehen.

Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der rechte Fahrstreifen ist aktuell noch blockiert. Die Polizei warnt vor Stau.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Neben Polizei und Rettungsdienst ist auch die Freiwillige Feuerwehr Glauchau im Einsatz.

