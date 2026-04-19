Porsche-Unfall auf A4 in Sachsen: Autobahn kurzzeitig gesperrt

Chemnitz - Regen-Unfall auf der A4 bei Chemnitz ! Am Sonntagmittag schlitterte ein Porsche von der Autobahn und knallte gegen die Leitplanke. Die A4 musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Am Porsche entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei spricht von mehreren zehntausend Euro. © Haertelpress

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 13 Uhr zwischen Chemnitz und Frankenberg in Fahrtrichtung Dresden.

"Ein Porsche-Fahrer kam aufgrund der regennassen Fahrbahn von der A4 ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Nach etwa 200 Metern kam das Auto auf dem Standstreifen zum Stehen.

Glücklicherweise wurde der Porsche-Fahrer nicht verletzt. Dennoch entstand ein hoher Sachschaden – mehrere zehntausend Euro.