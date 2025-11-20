 2.550

Reifenplatzer sorgt für Vollsperrung und kilometerlangen Stau auf A4

Nach einem Reifenplatzer bei einem Lastwagen musste die A4 zwischen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte in Richtung Erfurt gesperrt werden.

Chemnitz - Vollsperrung auf der A4 bei Chemnitz!

Der Reifen eines Lkw platzte am Donnerstagnachmittag. Derzeit ist die A4 in Richtung Erfurt noch voll gesperrt.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zwischen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte unterwegs, als ein Reifen platzte.

Aus dem Lastwagen lief anschließend Diesel aus. Zudem lagen mehrere Fahrzeugteile über die Fahrbahn verteilt.

Die Autobahn musste in Richtung Erfurt gesperrt werden. Es hat sich mittlerweile ein kilometerlanger Stau gebildet.

Die letzte freie Ausfahrt ist Chemnitz-Ost.

Durch die Vollsperrung kommt es am Donnerstagabend zu einem kilometerlangen Stau.
Weitere Informationen über mögliche Verletzte und den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

