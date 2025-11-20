Reifenplatzer sorgt für Vollsperrung und kilometerlangen Stau auf A4

Chemnitz - Vollsperrung auf der A4 bei Chemnitz !

Der Reifen eines Lkw platzte am Donnerstagnachmittag. Derzeit ist die A4 in Richtung Erfurt noch voll gesperrt. © Haertelpress

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war ein Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr zwischen Chemnitz-Glösa und Chemnitz-Mitte unterwegs, als ein Reifen platzte.

Aus dem Lastwagen lief anschließend Diesel aus. Zudem lagen mehrere Fahrzeugteile über die Fahrbahn verteilt.

Die Autobahn musste in Richtung Erfurt gesperrt werden. Es hat sich mittlerweile ein kilometerlanger Stau gebildet.

Die letzte freie Ausfahrt ist Chemnitz-Ost.