Schwerer Lkw-Unfall: A4 bei Köln voll gesperrt
Von Yuriko Wahl-Immel, Jonas Reihl
Köln - Nach einem Lkw-Unfall in der Nacht zu Mittwoch ist die A4 in Richtung Oberhausen rund um das Kreuz Köln-West voll gesperrt.
Gegen 1.35 Uhr ist ein Sattelschlepper auf Höhe der Anschlussstelle Köln-Klettenberg im dortigen Baustellenbereich gegen eine Betonschrammwand gefahren und beschädigt worden, wie die Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilt.
Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.
Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch unklar und wird durch die Polizei ermittelt.
Inzwischen habe das Fahrzeug zwar geborgen werden können. Die Reinigungsarbeiten an dem Teilstück der Autobahn würden allerdings noch andauern, heißt es von den Behörden.
Ortskundige Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa