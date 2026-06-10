Schwerer Lkw-Unfall: A4 bei Köln voll gesperrt

Köln - Nach einem Lkw- Unfall in der Nacht zu Mittwoch ist die A4 in Richtung Oberhausen rund um das Kreuz Köln -West voll gesperrt.

Die Kölner Polizei ist am Mittwochmorgen auf der A4 im Einsatz und ermittelt, wie es zu dem Lkw-Unfall im Baustellenbereich der Anschlussstelle Klettenberg kommen konnte. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 1.35 Uhr ist ein Sattelschlepper auf Höhe der Anschlussstelle Köln-Klettenberg im dortigen Baustellenbereich gegen eine Betonschrammwand gefahren und beschädigt worden, wie die Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilt.

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch unklar und wird durch die Polizei ermittelt.