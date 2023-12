Schwerer Unfall auf A4 in Thüringen: Mehrere Verletzte - keine Spur vom Verursacher

Erfurt - Auf der A4 bei Erfurt ist es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Ein Kind und ein Jugendlicher wurden schwer, fünf weitere Menschen leicht verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren kurz vor dem Erfurter Kreuz drei Fahrzeuge verunglückt.

Den Angaben nach wechselte ein bislang unbekannter Unfallverursacher "rücksichtslos" die Spur. Nachfolgende Autos hätten ausweichen müssen, hieß es.

Eines der Autos kollidierte dabei laut Polizei mit der Schutzleitplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Zwei weitere Fahrzeuge krachten in der Folge in das quer stehenden Auto.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden fünf Personen leicht verletzt. Schwer verletzt wurden ein 17-Jähriger sowie ein 12-Jähriger, wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte.

Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Erst gegen 21.49 Uhr konnte sie wieder komplett freigegeben werden.