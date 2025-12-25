Schwerer Unfall auf A4: Kleinbus kracht gegen Brückengeländer – neun Verletzte, zwei in Lebensgefahr
Salzenforst - Schwerer Unfall in der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag: Auf der A4 kam ein Kleinbus von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer - dabei wurden mehrere Menschen verletzt, teils lebensbedrohlich.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der 40-jährige Fahrer gegen 2.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs.
Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Ukrainer in Höhe Salzenforst die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr noch rund 200 Meter weiter und krachte schließlich gegen das Brückengeländer.
Das Geländer bohrte sich mehrere Meter durch die Front des Busses ins Innere.
Dabei erlitten der Fahrer, sowie die acht weiteren Insassen, schwere Verletzungen, zwei davon lebensbedrohlich. Alle Betroffenen wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht - auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.
Durch den Aufprall liefen mehrere Betriebsstoffe auf der Brücke aus, Trümmer lagen auf der Fahrbahn verteilt. Der Sachschaden belief sich auf rund 100.000 Euro.
Die A4 in Richtung Dresden war seit Bekanntwerden des Unfalls voll gesperrt. Laut Polizeiangaben wurde sie gegen 9 Uhr wieder freigegeben.
