Schwerer Unfall auf A4: Kleinbus kracht gegen Brückengeländer – neun Verletzte, zwei in Lebensgefahr

Salzenforst - Schwerer Unfall in der Nacht auf den 1. Weihnachtsfeiertag: Auf der A4 kam ein Kleinbus von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer - dabei wurden mehrere Menschen verletzt, teils lebensbedrohlich.

Das Brückengeländer bohrte sich mehrere Meter durch die Front des Kleinbusses. © Eileen Thamm / RocciPix

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war der 40-jährige Fahrer gegen 2.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Ukrainer in Höhe Salzenforst die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr noch rund 200 Meter weiter und krachte schließlich gegen das Brückengeländer.

Das Geländer bohrte sich mehrere Meter durch die Front des Busses ins Innere.

Dabei erlitten der Fahrer, sowie die acht weiteren Insassen, schwere Verletzungen, zwei davon lebensbedrohlich. Alle Betroffenen wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht - auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.