Schwerer Unfall auf der A4 bei Köln: Ford Kuga prallt gegen Leitplanke

Köln/Engelskirchen - Bei einem Unfall auf der A4 bei Köln hat sich ein 49-Jähriger aus dem Kreis Marburg am Donnerstagvormittag schwere Verletzungen zugezogen.

Der Ford-Kuga-SUV des 49-Jährigen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. © Facebook/Feuerwehr Engelskirchen (Screenshot)

Der Mann war laut Polizei gegen 9.40 Uhr auf der linken Spur in Richtung Köln unterwegs, als er bei Engelskirchen die Kontrolle über seinen Ford Kuga verlor und nach links von der Fahrbahn abkam.

In der Folge prallte er gegen eine Leitplanke, geriet ins Schleudern und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Wie die zuständige Feuerwehr Engelskirchen auf ihrem Facebook-Kanal berichtet, wurde der 49-Jährige durch den Crash in seinem Wagen eingeklemmt. Die Einsatzkräfte hätten ihn mithilfe eines Spineboards dem Rettungsdienst übergeben, heißt es weiter.

Warum er die Kontrolle über seinen SUV verlor, ist bislang unklar und Bestandteil polizeilicher Ermittlungen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.