Unfall auf A4 bei Chemnitz: VW verpasst Einfahrt und brettert über Grünstreifen
Hainichen - Am Samstagvormittag krachte es auf der A4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen): Ein VW fuhr an einer Ausfahrt vorbei auf einen Grünstreifen - das Auto ist Schrott.
Der Unfall geschah gegen 11 Uhr auf Höhe des Parkplatzes "Rossauer Wald". Laut ersten Informationen verpasste der VW-Fahrer die Parkplatz-Einfahrt, bretterte hinter der Leitplanke über einen Grünstreifen. Nach einigen Metern kam das Auto zum Stehen.
Schnell rückten Rettungskräfte an - glücklicherweise soll niemand verletzt worden sein. Am Auto entstand jedoch ein hoher Sachschaden.
Vor Ort waren Feuerwehr-, Polizei- und Rettungskräfte. Kurzzeitig musste eine Spur der A4 gesperrt werden. Das Auto erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.
Titelfoto: Härtelpress