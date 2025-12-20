Unfall auf A4 bei Chemnitz: VW verpasst Einfahrt und brettert über Grünstreifen

Auf der A4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) krachte es am Samstag: Ein VW "verpasste"

Von Julian Winkler

Hainichen - Am Samstagvormittag krachte es auf der A4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen): Ein VW fuhr an einer Ausfahrt vorbei auf einen Grünstreifen - das Auto ist Schrott.

Der VW wurde durch den Unfall massiv beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. © Härtelpress Der Unfall geschah gegen 11 Uhr auf Höhe des Parkplatzes "Rossauer Wald". Laut ersten Informationen verpasste der VW-Fahrer die Parkplatz-Einfahrt, bretterte hinter der Leitplanke über einen Grünstreifen. Nach einigen Metern kam das Auto zum Stehen.



Schnell rückten Rettungskräfte an - glücklicherweise soll niemand verletzt worden sein. Am Auto entstand jedoch ein hoher Sachschaden.