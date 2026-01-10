Stau auf A4 in Sachsen: Lkw überschlägt sich

Glauchau/Hohenstein-Ernstthal - Unfall auf der A4 zwischen Glauchau und Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau ) am Samstagmittag! Ein Laster kam von der Autobahn ab und landete kopfüber im Straßengraben.

Der Lkw kam von der Autobahn ab und überschlug sich. © Andreas Kretschel

Der Unfall geschah laut Polizeiangaben zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal. Gegen 12.45 Uhr kam der tonnenschwere Laster von der Autobahn ab, überschlug sich und landete neben der A4.

Das Fahrzeug wurde durch den Crash heftig beschädigt, Teile der Außenplane waren völlig eingedrückt, die Räder hingen in der Luft!

Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden - es bildete sich ein langer Stau. Laut ADAC-Angaben mussten Autofahrer etwa 30 Minuten mehr Zeit einplanen.

Am frühen Nachmittag konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Stau löste sich langsam auf.