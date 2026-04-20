Stau auf A4 in Sachsen: Toyota kracht gegen Leitplanke

Frankenberg - Stau auf der A4 bei Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen ): Wegen eines Unfalls wurde die Autobahn gesperrt.

Der Toyota rutschte am Montagmittag auf der A4 gegen die Leitplanke. © Chempic

Ein Toyota-Fahrer war auf der Autobahn in Richtung Erfurt unterwegs. Gegen 11.30 Uhr krachte es zwischen Frankenberg und Chemnitz-Ost.

"Ein Toyota ist auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen", teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.

Der Autofahrer rutschte in die Leitplanke. Die Motorhaube flog auf, die Autofront ist Schrott. Eine Person wurde verletzt, so die Polizei weiter.

