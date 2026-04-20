Stau auf A4 in Sachsen: Toyota kracht gegen Leitplanke

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Auf der A4 bei Frankenberg hat es am Montag gekracht: Ein Toyota ist gegen die Leitplanke geknallt, ein Stau ist die Folge.

Von Amelie Fromm

Frankenberg - Stau auf der A4 bei Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen): Wegen eines Unfalls wurde die Autobahn gesperrt.

Der Toyota rutschte am Montagmittag auf der A4 gegen die Leitplanke.
Der Toyota rutschte am Montagmittag auf der A4 gegen die Leitplanke.  © Chempic

Ein Toyota-Fahrer war auf der Autobahn in Richtung Erfurt unterwegs. Gegen 11.30 Uhr krachte es zwischen Frankenberg und Chemnitz-Ost.

"Ein Toyota ist auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen", teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.

Der Autofahrer rutschte in die Leitplanke. Die Motorhaube flog auf, die Autofront ist Schrott. Eine Person wurde verletzt, so die Polizei weiter.

Durch den Unfall staute sich der Verkehr auf der A4.
Durch den Unfall staute sich der Verkehr auf der A4.  © Chempic

Infolge des Unfalls war die Autobahn auf der rechten und mittleren Spur gesperrt. Mittlerweile wurde der Mittelstreifen wieder freigegeben. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Titelfoto: Bildmontage: Chempic (2)

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