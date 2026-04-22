Stau-Gefahr! A4 Richtung Chemnitz nach Unfall gesperrt

Hainichen - Die A4 bei Hainichen musste in Richtung Chemnitz am Mittwochmorgen nach einem schweren Unfall voll gesperrt werden.

Auf der A4 krachten zwei Mercedes zusammen. © Jan Härtel

Gegen 9 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache zwei Mercedes zusammen.

Nach ersten Informationen der Polizei gab es zwei Verletzte.

Zur Schwere der Verletzungen und zum Unfallhergang kann noch nichts gesagt werden.