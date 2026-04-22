Stau-Gefahr! A4 Richtung Chemnitz nach Unfall gesperrt
242 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Hainichen - Die A4 bei Hainichen musste in Richtung Chemnitz am Mittwochmorgen nach einem schweren Unfall voll gesperrt werden.
Gegen 9 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache zwei Mercedes zusammen.
Nach ersten Informationen der Polizei gab es zwei Verletzte.
Zur Schwere der Verletzungen und zum Unfallhergang kann noch nichts gesagt werden.
Die Ermittlungen zum Unfall laufen.
Die A4 in Richtung Chemnitz musste zwischen Hainichen und Frankenberg gesperrt werden, es bildete sich Stau.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel (2)