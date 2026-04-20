Verfolgungsfahrt endet in heftigem Crash mit Streifenwagen: A4 voll gesperrt

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Eine Verfolgungsfahrt auf der A4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal in Richtung Dresden endete am frühen Montagmorgen in einem heftigen Crash.

Von Claudia Ziems

Hohenstein-Ernstthal - Eine Verfolgungsfahrt auf der A4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) in Richtung Dresden endete am frühen Montagmorgen in einem heftigen Crash.

Durch den heftigen Aufprall entstand Streifenwagen und am Auto erheblicher Schaden.
Durch den heftigen Aufprall entstand Streifenwagen und am Auto erheblicher Schaden.  © Andreas Kretschel

Gegen 3.45 Uhr kam es zu dem schweren Unfall.

Ein Fahrer kam aus Thüringen mit einem mutmaßlich gestohlenem Audi. Die sächsische Polizei entschied dann, ihn auf der A4 im Baustellenbereich zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal zu stoppen.

Ein Lkw und auch ein Streifenwagen stellten sich quer, um den Audi-Fahrer zum Anhalten zu zwingen. Das teilte die Polizei am Morgen gegenüber TAG24 mit.

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Der Audi krachte dann in das Polizeiauto, das noch gegen den Laster geschoben wurde. Bei dem heftigen Zusammenstoß entstand am Streifenwagen und auch am Audi Totalschaden.

A4 Richtung Dresden voll gesperrt

Die A4 musste in Richtung Dresden voll gesperrt werden.
Die A4 musste in Richtung Dresden voll gesperrt werden.  © Andreas Kretschel

Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall laut Polizei leicht verletzt.

Die A4 Richtung Dresden musste für mehrere Stunden zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal voll gesperrt werden.

In Richtung Erfurt kam es durch Trümmerteile ebenfalls zu Behinderungen im Verkehr.

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Weitere Informationen zum Autodiebstahl und den Hintergründen sind bisher nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Andreas Kretschel

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