Verfolgungsfahrt endet in heftigem Crash mit Streifenwagen: A4 voll gesperrt

Hohenstein-Ernstthal - Eine Verfolgungsfahrt auf der A4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) in Richtung Dresden endete am frühen Montagmorgen in einem heftigen Crash.

Durch den heftigen Aufprall entstand Streifenwagen und am Auto erheblicher Schaden. © Andreas Kretschel

Gegen 3.45 Uhr kam es zu dem schweren Unfall.

Ein Fahrer kam aus Thüringen mit einem mutmaßlich gestohlenem Audi. Die sächsische Polizei entschied dann, ihn auf der A4 im Baustellenbereich zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal zu stoppen.

Ein Lkw und auch ein Streifenwagen stellten sich quer, um den Audi-Fahrer zum Anhalten zu zwingen. Das teilte die Polizei am Morgen gegenüber TAG24 mit.

Der Audi krachte dann in das Polizeiauto, das noch gegen den Laster geschoben wurde. Bei dem heftigen Zusammenstoß entstand am Streifenwagen und auch am Audi Totalschaden.