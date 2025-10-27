Stau wegen Unfall: Drei Fahrzeuge krachen auf A4 in Dresden zusammen

Dresden - Behinderungen auf der A4 in Dresden ! Am Montagnachmittag hat sich auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz ein Unfall ereignet.

Ein Unfall auf der A4 in Richtung Chemnitz sorgte zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Altstadt für Stau. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Insgesamt drei Fahrzeuge sind kurz vor 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neustadt und Altstadt zusammengestoßen, teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit. Zunächst war von vier Fahrzeugen die Rede.

Im Kolonnenverkehr musste ein 27-jähriger VW-Caddy-Fahrer bremsen, woraufhin ein Transporter auffuhr. Anschließend krachte noch ein Skoda hinten drauf.

Entgegen erster Meldungen gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Auch waren die Fahrzeuge noch fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden. Die linke und mittlere Spur standen zeitweise nicht zur Verfügung.

