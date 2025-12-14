Tödlicher Unfall: A4 Richtung Dresden gesperrt

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw ist auf der Autobahn 4 bei Gera ein Mensch gestorben.

Von Marie-Hélèn Frech

Die A4 bleibt nach dem Unfall voraussichtlich noch bis zum Mittag gesperrt.
Das Auto sei in der Nacht zu Sonntag auf den Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Die Person im Auto sei gestorben.

Infolge des Unfalls ist die A4 in Richtung Dresden schon seit mehreren Stunden gesperrt.

Die Autobahnpolizei schätzt, dass die Bergungs- und Aufräumarbeiten mindestens bis zum Mittag andauern.

