Tödlicher Unfall: A4 Richtung Dresden gesperrt

Gera - Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw ist auf der A4 bei Gera ein Mensch gestorben.

Die A4 bleibt nach dem Unfall voraussichtlich noch bis zum Mittag gesperrt. © Bodo schackow

Das Auto sei in der Nacht zu Sonntag auf den Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Die Person im Auto sei gestorben.