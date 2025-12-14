Tödlicher Unfall: A4 Richtung Dresden gesperrt
Von Marie-Hélèn Frech
Gera - Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw ist auf der A4 bei Gera ein Mensch gestorben.
Das Auto sei in der Nacht zu Sonntag auf den Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.
Die Person im Auto sei gestorben.
Infolge des Unfalls ist die A4 in Richtung Dresden schon seit mehreren Stunden gesperrt.
Die Autobahnpolizei schätzt, dass die Bergungs- und Aufräumarbeiten mindestens bis zum Mittag andauern.
