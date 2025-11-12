Unfall auf A4 bei Erfurt: Audi, Skoda und Lkw involviert, 85.000 Euro Schaden

Erfurt - Auf der A4 bei Erfurt hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Die Autobahn war teilweise gesperrt.

Die Rettungskräfte brachten nach dem Unfall zwei verletzte Personen in umliegende Krankenhäuser. (Symbolfoto) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West waren zunächst einen Audi und ein Skoda seitlich zusammengestoßen.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wollte ein 24-jähriger Audi-Fahrer vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Dort fuhr allerdings ein Skoda, der gerade ein Fahrzeug überholen wollte. Beide Autos kollidierten daraufhin miteinander.

Der Skoda schleuderte anschließend nach links in die Mittelleitplanke und der Audi des 24-Jährigen nach rechts gegen einen Lkw. Der 60-jährige Trucker hatte noch versucht dem verunfallten Auto auszuweichen und war dabei selbst verunglückt. Laut Angaben der Autobahnpolizei kam der Sattelzug nach rechts von der A4 ab und blieb im angrenzenden Graben stehen.

Der Audi-Fahrer sowie der Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die rechte Spur der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main war im Anschluss für 2,5 Stunden gesperrt.