Nach Wildunfall auf A4 in Sachsen: Munition neben Autobahn gefunden

Nach einem Wildunfall auf der A4 bei Hainichen wurde am Sonntag Munition neben der Autobahn gefunden.

Von Claudia Ziems

Hainichen - Nach einem Wildunfall auf der A4 bei Hainichen wurde am Sonntag Munition neben der Autobahn gefunden.

Gegen 15.40 Uhr kam es zwischen den Anschlusstellen Berbersdorf und Hainichen zu einem Wildunfall.

Ein Wildschwein überquerte die Fahrbahn und ein VW-Transporter konnte nicht mehr ausweichen.

Das Tier erlag seinen Verletzungen.

Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, die Insassen blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme fand die Polizei neben einer Leitplanke Munition.

Die Polizei stellte diese sicher und hat die Ermittlungen aufgenommen.

