Nach Wildunfall auf A4 in Sachsen: Munition neben Autobahn gefunden

Hainichen - Nach einem Wildunfall auf der A4 bei Hainichen wurde am Sonntag Munition neben der Autobahn gefunden.

Neben der Leitplanke wurde Munition gefunden. © Erik Frank Hoffmann

Gegen 15.40 Uhr kam es zwischen den Anschlusstellen Berbersdorf und Hainichen zu einem Wildunfall.

Ein Wildschwein überquerte die Fahrbahn und ein VW-Transporter konnte nicht mehr ausweichen.

Das Tier erlag seinen Verletzungen.