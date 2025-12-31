Silvester-Schnee sorgt für Chaos auf A4 und A17: Lkw kracht gegen Tunnelwand

Dresden - Auf der A4 zwischen Dresden und Görlitz sorgte ein verunfalltes Paketauto für Stau. Auf der A17 schleuderte derweil ein Lastwagen gegen das Mauerwerk des Tunnels Altfranken.

Sowohl auf der A4 als auch auf der A17 brauchten Autofahrer aufgrund des Schneefalls am Mittwoch Geduld. © Roland Halkasch

Gegen 12 Uhr stellte sich zunächst ein Paketauto zwischen dem Anschlussstellen Dreieck Dresden-Nord und Hermsdorf in Fahrrichtung Bautzen quer, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Aufgrund des Unfalls mussten Verkehrsteilnehmer hier mit Stau rechnen.

Der Polizeisprecher betonte zudem, dass der pünktlich zu Silvester einsetzende Schnee für eine Reihe von quergestellten Fahrzeugen auf dem Asphalt sorgt, auch auf der A17.

Dort blockierte ein Lastwagen die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt.