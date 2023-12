Heftiger Crash am "Dresdner Tor"! BMW kracht in Familien-Skoda

Dresden - Schlimmer Crash am "Dresdner Tor"! Bei unübersichtlichen Witterungsbedingungen kam es am Samstag auf der A4 bei Dresden zu einem Verkehrsunfall . Zuvor verlor ein BMW-Fahrer (40) die Kontrolle über seinen Sportwagen.

Der BMW Z4 des Unfallverursachers ist nur noch Schrott. © Roland Halkasch

Eine vierköpfige Familie war in einem Skoda am Samstagabend (19.20 Uhr) auf der A4 in Richtung Chemnitz unterwegs. Die Straßenverhältnisse waren unübersichtlich, Schneeregen kam nieder.



Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 40-Jähriger mit seinem BMW Z4 ins Schleudern, rauschte erst in die linke Leitplanke, prallte ab, geriet wieder auf die Fahrbahn und krachte dem Skoda Enyak ins Heck.

Der Z4 kam auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Der Skoda wurde gegen die rechte Leitplanke gedrückt.

Sofort eilten die Einsatzkräfte an die Unglücksstelle, kümmerten sich um die Fahrzeuginsassen.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kamen drei Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.