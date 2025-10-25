Unfall auf der A4: Toyota prallt gegen Fiat, Auto schleudert quer über die Straße

Dresden - Crash auf der Autobahn: Auf der A4 krachte ein Toyota Proace gegen einen Fiat 500. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Durch den Unfall entstand am Fiat 500 ein Totalschaden. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen gegen 8.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dresden-Wilder Mann und Dresden-Neustadt.

Ein Toyota-Kleintransporter prallte aus noch unbekanntem Grund auf einen Fiat 500. Der Kleinwagen touchierte daraufhin die rechte Leitplanke und schleuderte quer über die Fahrbahn.

Die 31-jährige Fiat-Fahrerin wurde von einem Notarzt behandelt, der vom Rettungshubschrauber "Christoph 38" an die Unfallstelle gebracht wurde.

Danach wurde die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Toyota-Fahrer blieb unverletzt.

Am Fiat entstand Totalschaden, da unter anderem die Vorderachse herausgerissen war. Der Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro. Die Feuerwehr zog den Wagen auf den Standstreifen, damit erste Fahrspuren durch die Polizei wieder freigegeben werden konnten.

Der Toyota wurde ebenfalls beschädigt, hier entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Die Berufsfeuerwehr (Wachen Übigau und Albertstadt) und die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf waren im Einsatz.