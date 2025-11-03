Unfall folgt auf Unfall: Mega-Stau auf A4 in Dresden

Dresden - Viel zu tun für die Einsatzkräfte auf der A4 in Dresden! Am Montag hat es auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz gleich mehrfach gekracht. Der Verkehr war massiv beeinträchtigt.

Zwei Unfälle auf der A4 in Dresden forderten am Montag die Autobahnpolizei. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Wie Polizei-Sprecher Lukas Reumund (47) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, kollidierte kurz vor 12 Uhr zunächst ein Lkw mit einem Auto, woraufhin mindestens eine Spur hinter der Anschlussstelle Altstadt gesperrt werden musste.

"Es gab glücklicherweise keine Verletzten", so Reumund. Rund eine Stunde lang habe die Unfallaufnahme gedauert.

Doch Zeit zum Durchatmen blieb nicht: Bereits kurz vor 13 Uhr folgte der nächste Crash. Dieses Mal fuhr ein Auto zwischen den Anschlussstellen Dresden-Altstadt und Dreieck Dresden-West auf einen Lkw auf.

"Mindestens eine Person wurde verletzt", erklärte der Sprecher. Den Warnmeldungen zufolge stand nur der linke Fahrstreifen zur Verfügung.