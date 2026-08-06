Unfall in Baustelle Höhe Dresden-Flughafen: A4 Richtung Chemnitz blockiert
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Dresden - Unfall auf der A4 in Fahrtrichtung Chemnitz. Zwischen dem Dreieck Dresden-Nord und Dresden-Flughafen hat es am Donnerstagmorgen gekracht.
Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, stießen ein Laster und ein Auto in einer Baustelle auf Höhe der Anschlussstelle Flughafen zusammen.
Aufgrund der Karambolage seien zwei Fahrstreifen blockiert.
Laut aktueller Informationslage soll niemand verletzt worden sein.
Die Polizei rät, an der betroffenen Stelle besonders vorsichtig zu fahren. Laut TAG24-Informationen soll es sich an der Unfallstelle stauen. Es ist also Geduld gefragt.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa