Unfall in Baustelle Höhe Dresden-Flughafen: A4 Richtung Chemnitz blockiert

Dresden - Unfall auf der A4 in Fahrtrichtung Chemnitz . Zwischen dem Dreieck Dresden-Nord und Dresden-Flughafen hat es am Donnerstagmorgen gekracht.

Im Dresdner Norden hat es am Vormittag auf der A4 gekracht. Es kann zu Verzögerungen kommen. Autofahrer benötigen etwas Geduld. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, stießen ein Laster und ein Auto in einer Baustelle auf Höhe der Anschlussstelle Flughafen zusammen.

Aufgrund der Karambolage seien zwei Fahrstreifen blockiert.

Laut aktueller Informationslage soll niemand verletzt worden sein.