05.08.2026 11:16 28-Jähriger bei Markierungsarbeiten auf A4 von BMW erfasst: Fahrer macht sich aus dem Staub

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Ein bislang unbekannter Fahrer eines 7er-BMW hat einen Bauarbeiter auf der A4 im Autobahndreieck Dresden-Nord erfasst.

Von Karolin Buschmann

Dresden - Ein bislang unbekannter Fahrer eines 7er-BMW hat einen Bauarbeiter auf der A4 im Autobahndreieck Dresden-Nord erfasst. Der Bauarbeiter war mit Markierungsarbeiten beschäftigt, als der BMW ihn erfasste. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa Der BMW-Fahrer war am späten Dienstagabend gegen 23.35 Uhr auf einem Fahrstreifen der A4 in Dresden-Hellerau Richtung Berlin unterwegs, als er einen Arbeiter streifte. Der 28-Jährige war gerade am Rand der Baustelle mit Markierungsarbeiten beschäftigt und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der Unfallverursacher eine Zeit lang an der Baustelle gehalten. Anschließend sei er aber davongefahren, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der verletzte Bauarbeiter kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa