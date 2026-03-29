Unfall mit drei Fahrzeugen: A4 mehrere Stunden dicht

Bautzen - Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat in der Nacht bei Bautzen für eine mehrstündige Sperrung der A4 gesorgt.

Die Autobahn war mehrere Stunden lang gesperrt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

An dem Unfall auf der A4 in Richtung Görlitz an der Anschlussstelle Bautzen Ost waren drei Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

Ein Mensch wurde den Angaben zufolge schwer verletzt, zwei weitere erlitten leichte Verletzungen.

Der Sachschaden wurde auf rund 80.000 Euro beziffert. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Die Autobahn war knapp vier Stunden Richtung Görlitz gesperrt, inzwischen rollt der Verkehr wieder.