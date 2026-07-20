Voll gesperrt: Brennender Lkw auf A4 - über 100.000 Euro Schaden

Magdala - Ein Lkw ist auf der A4 zwischen Apolda und Magdala in Brand geraten.

Auf der A4 zwischen Apolda und Magdala ist am Montagmorgen ein Lkw in Brand geraten. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Demnach brachen die Flammen auf dem Auflieger des Lasters aus. Der Fahrer hielt an und koppelte die Zugmaschine ab.

Die drei auf dem Auflieger transportierten Autos brannten aus.