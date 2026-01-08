Vollsperrung nach heftigem Unfall auf A4: LKW und Auto in Leitplanke geschleudert
Pulsnitz - Ein heftiger Unfall legt seit Donnerstagnachmittag die A4 zwischen Dresden und Görlitz lahm.
Seit circa 14 Uhr sorgt ein Zusammenstoß zwischen LKW und PKW zwischen Pulsnitz und Ohorn für massive Verkehrseinschränkungen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.
Der Autofahrer (54) hatte zum Überholen angesetzt, als der Fahrer (55) des tschechischen Lastwagens plötzlich ausscherte und den Wagen deshalb in die Mittelleitplanke drückte. Anschließend geriet auch der Laster ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke.
Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein enormer Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.
Die Fahrbahn in Richtung Görlitz musste unterdessen voll gesperrt werden. Die Gegenspur war nur noch halbseitig befahrbar. Am frühen Abend waren die Einsatzkräfte noch mit der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt.
Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie ein zerstörtes Auto in der zerbeulten Mittelleitplanke hängt, während die Ladung des querstehenden Lasters auf dem Asphalt verteilt liegt.
Erstmeldung vom 8. Januar, 16.42 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 17.23 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/rico loeb