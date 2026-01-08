Vollsperrung nach heftigem Unfall auf A4: LKW und Auto in Leitplanke geschleudert

Pulsnitz - Ein heftiger Unfall legt seit Donnerstagnachmittag die A4 zwischen Dresden und Görlitz lahm.

Die A4 in Fahrtrichtung Görlitz musste voll gesperrt werden. In Richtung Dresden ging es nur über eine der zwei Fahrspuren weiter. © xcitepress/rico loeb

Seit circa 14 Uhr sorgt ein Zusammenstoß zwischen LKW und PKW zwischen Pulsnitz und Ohorn für massive Verkehrseinschränkungen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Der Autofahrer (54) hatte zum Überholen angesetzt, als der Fahrer (55) des tschechischen Lastwagens plötzlich ausscherte und den Wagen deshalb in die Mittelleitplanke drückte. Anschließend geriet auch der Laster ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke.

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein enormer Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Görlitz musste unterdessen voll gesperrt werden. Die Gegenspur war nur noch halbseitig befahrbar. Am frühen Abend waren die Einsatzkräfte noch mit der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt.