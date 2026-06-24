Mercedes-Oldtimer kracht nach Kollision auf A44 gegen Baum: Beifahrerin tot!

Schauenburg - Tragisches Ende einer Autofahrt in Nordhessen ! Bei einem schweren Unfall auf der A44 ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen.

Auf der A44 kam es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. © HessennewsTV

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der folgenschwere Zusammenstoß gegen 10.15 Uhr auf der A44 zwischen den Anschlussstellen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg in Fahrtrichtung Dortmund.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 65 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Oldtimers offenbar den Fahrstreifen gewechselt und war dabei mit dem Skoda eines 61-Jährigen kollidiert.

Durch den Zusammenstoß verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend.

Für die 59-jährige Beifahrerin im Mercedes hatte der Unfall tragische Folgen: Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 65-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.