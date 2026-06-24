Mercedes-Oldtimer kracht nach Kollision auf A44 gegen Baum: Beifahrerin tot!
Schauenburg - Tragisches Ende einer Autofahrt in Nordhessen! Bei einem schweren Unfall auf der A44 ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen.
Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der folgenschwere Zusammenstoß gegen 10.15 Uhr auf der A44 zwischen den Anschlussstellen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg in Fahrtrichtung Dortmund.
Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 65 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Oldtimers offenbar den Fahrstreifen gewechselt und war dabei mit dem Skoda eines 61-Jährigen kollidiert.
Durch den Zusammenstoß verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend.
Für die 59-jährige Beifahrerin im Mercedes hatte der Unfall tragische Folgen: Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.
Der 65-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.
Nach tödlichem Unfall: Verkehr auf A44 zeitweise eingeschränkt
Wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten stand Verkehrsteilnehmern in Richtung Dortmund zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Gegen 12.15 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.
Weitere Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls dauern an.
Titelfoto: HessennewsTV