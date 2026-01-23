Wegen Glatteis: Drei Tote und elf Verletzte nach Unfallserie auf der A44

Bielefeld/Paderborn - Drei Menschen sind am Freitag bei Unfällen auf der A44 nahe Paderborn gestorben. Elf weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt.

Die Polizei hat den betroffenen Autobahnabschnitt auf der A44 gesperrt. © Christian Müller/TNN/dpa

Demnach kam es auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau zu insgesamt 18 Unfällen.

Unter anderem stand ein Lastwagen nach einem Unfall mit einem Sattelauflieger in Brand.

Der Lkw-Fahrer habe nicht mehr lebend aus dem Führerhaus geborgen werden können und sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Fahrer des Sattelzuges sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Den Angaben zufolge starben außerdem bei einem weiteren Unfall in Richtung Kassel zwei Menschen.