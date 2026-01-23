 5.243

Wegen Glatteis: Drei Tote und elf Verletzte nach Unfallserie auf der A44

Drei Menschen sind bei Unfällen auf der Autobahn 44 nahe Paderborn gestorben. Elf weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt.

Von Markus Lenhardt

Bielefeld/Paderborn - Drei Menschen sind am Freitag bei Unfällen auf der A44 nahe Paderborn gestorben. Elf weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt.

Die Polizei hat den betroffenen Autobahnabschnitt auf der A44 gesperrt.
Demnach kam es auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau zu insgesamt 18 Unfällen.

Unter anderem stand ein Lastwagen nach einem Unfall mit einem Sattelauflieger in Brand.

Der Lkw-Fahrer habe nicht mehr lebend aus dem Führerhaus geborgen werden können und sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Fahrer des Sattelzuges sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Den Angaben zufolge starben außerdem bei einem weiteren Unfall in Richtung Kassel zwei Menschen.

Bei Unfällen auf der A44 in Nordrhein-Westfalen sind am frühen Freitagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Details zu den Unfallhergängen nannte die Polizei nicht. Grund seien in vielen Fällen vermutlich glatte Straßen.

Die A44 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

