Merkwürdige Fahrweise beobachtet: VW-Fahrerin kracht mehrfach gegen Leitplanke

Düsseldorf - Bei einem Unfall auf der A44 bei Jüchen hat sich am Samstagabend eine Autofahrerin schwer verletzt und musste anschließend in eine Klinik geflogen werden.

Außer der VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall niemand verletzt, die Ermittlungen der Polizei dauern an. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau aus Baesweiler in ihrem VW in Richtung Kassel unterwegs gewesen.

Bereits aufmerksamen Zeugen war sie kurz vor ihrem Unfall durch ihre Fahrweise aufgefallen.

Wenig später kollidierte sie mit ihrem Auto auf der Verbindungsfahrbahn zur A46 nach Düsseldorf mehrfach mit der Mittelleitplanke.

Dabei zog sie sich derart schwere Verletzungen zu, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde und sie in eine nahe gelegene Klinik brachte.

Für die Polizei stand im Anschluss die Unfallaufnahme auf dem Programm.