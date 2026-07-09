Mann steigt nach Panne aus Auto: Kurz darauf endet sein Leben tragisch

Erkelenz - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der A44 bei Erkelenz ereignet. Ein 22 Jahre alter Autofahrer wurde dabei tödlich verletzt.

Nach einem schweren Unfall auf der A44 bei Erkelenz ist ein 22-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann gegen 15.40 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz Holz mit seinem VW auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Mönchengladbach liegen geblieben.

Als der 22-Jährige anschließend über die Fahrerseite aus seinem Wagen ausstieg, kam es zum Unglück: Ein 26-Jähriger erfasste den Mann plötzlich mit seinem Wagen.

Rettungskräfte leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Für den 22-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mutmaßlich aus Rumänien stammte.