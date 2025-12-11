 3.499

Schwerer Unfall Richtung Düsseldorf: A46 nach Lkw-Crash dicht

Auf der A46 zwischen Wuppertal und Düsseldorf kam es am Donnerstag offenbar zu einem schweren Unfall mit einem Lkw.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Auf der A46 ist es am Donnerstagnachmittag in Fahrtrichtung Düsseldorf zu einem schweren Unfall gekommen.

Der Lkw kippte aus ungeklärter Ursache um und ist aktuell für die Sperrung verantwortlich.

Angaben der Polizei zufolge ist es demnach gegen 13.50 Uhr zum Unfall eines mit Gefahrgütern geladenen Lkw gekommen.

Stattgefunden hat der Crash zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und Haan-West.

Aufgrund der Gefahr, dass sich Brandrauch in die umliegende Ortschaft Mahnert ausbreiten kann, werden Anwohnende gebeten, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten.

Der Polizei zufolge ist die A46 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Noch immer ist nicht eindeutig klar, weshalb der Lkw plötzlich zur Seite kippte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll bei dem Unfall niemand verletzt worden sein.

Erstmeldung vom 11. Dezember, 14.37 Uhr. Aktualisiert um 18.52 Uhr.

