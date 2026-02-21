Auto kracht in Rückstau: Fünf Autos beschädigt, drei Personen zum Teil schwer verletzt
Hirschberg - Schwerer Unfall auf der A5 am Samstagmorgen!
Wie die Polizei mitteilte, befuhren gegen 10.10 Uhr fünf Fahrzeuge nacheinander den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Darmstadt.
Da auf Höhe der Anschlussstelle Hirschberg Gehölzarbeiten stattfanden, entstand ein kleiner Stau. Vier der insgesamt fünf Autos (BMW, Mercedes Benz, VW, Volvo) traten daraufhin auf die Bremse und kamen rechtzeitig zum Stehen.
So leider nicht der 58-jährige Fahrer eines weiteren BMW. Er bemerkte den Rückstau zu spät und fuhr mit etwa 80 km/h auf den vor ihm stehenden Volvo auf.
Dieser wurde einmal um seine eigene Achse gedreht, bevor er mit dem VW (Fahrer 45) vor sich zusammenkrachte. Dieser schob den Mercedes-Benz auf den BMW (Fahrerin 62).
Insgesamt wurden drei Personen verletzt: Eine 49-jährige Beifahrerin im Volvo sowie der Fahrer des VW leicht und die 45-jährige Beifahrerin des VW schwer - zum Glück aber nicht lebensgefährlich.
Vier der insgesamt fünf Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 85.000 Euro.
Der Verkehr wurde bis etwa 12.40 Uhr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
