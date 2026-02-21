Auto kracht in Rückstau: Fünf Autos beschädigt, drei Personen zum Teil schwer verletzt

Fünf Fahrzeuge wurden bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. © René Priebe • PR-Video

Wie die Polizei mitteilte, befuhren gegen 10.10 Uhr fünf Fahrzeuge nacheinander den linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Darmstadt.

Da auf Höhe der Anschlussstelle Hirschberg Gehölzarbeiten stattfanden, entstand ein kleiner Stau. Vier der insgesamt fünf Autos (BMW, Mercedes Benz, VW, Volvo) traten daraufhin auf die Bremse und kamen rechtzeitig zum Stehen.

So leider nicht der 58-jährige Fahrer eines weiteren BMW. Er bemerkte den Rückstau zu spät und fuhr mit etwa 80 km/h auf den vor ihm stehenden Volvo auf.

Dieser wurde einmal um seine eigene Achse gedreht, bevor er mit dem VW (Fahrer 45) vor sich zusammenkrachte. Dieser schob den Mercedes-Benz auf den BMW (Fahrerin 62).

Insgesamt wurden drei Personen verletzt: Eine 49-jährige Beifahrerin im Volvo sowie der Fahrer des VW leicht und die 45-jährige Beifahrerin des VW schwer - zum Glück aber nicht lebensgefährlich.