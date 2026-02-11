Stau auf A5 vor Heidelberger Kreuz: Lastwagen muss geborgen werden

Heidelberg - Wegen der Bergung eines Lastwagens ist die Autobahn 5 bei Heidelberg aktuell nur einspurig befahrbar.

Auf der A5 muss am Morgen ein Laster geborgen werden. © René Priebe

In Fahrtrichtung Karlsruhe wird der Verkehr kurz vor dem Heidelberger Kreuz einspurig über den Standstreifen geleitet, wie die Polizei mitteilte.

Aktuell geht es nur stockend voran: Der Verkehr staut sich rund fünf Kilometer bis Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis), sagte ein Polizeisprecher. Auch sämtliche Straßen nahe der Autobahn seien ausgelastet.

Wer ortskundig ist, solle den Bereich weiträumig umfahren, hieß es.

Nach Angaben der Polizei hatte in der Nacht ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf regennasser Fahrbahn sei er mit seinem Gespann in eine Leitplanke geschlittert.