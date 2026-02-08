Frau stirbt bei A5-Unfall: Fahrer eingeklemmt, Säugling bleibt unverletzt

Darmstadt - Bei einem Auffahrunfall auf der A5 nahe Darmstadt ist eine Frau ums Leben gekommen.

Die Autobahn musste nach dem Unfall vier Stunden gesperrt werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein 42-Jähriger fuhr am frühen Morgen gegen 2 Uhr zwischen den Anschlussstellen Darmstadt-Eberstadt und dem Darmstädter Kreuz mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf das Auto vor ihm auf, wie die Polizei mitteilte.

In dem Wagen befanden sich ein 34 Jahre alter Fahrer, eine 29-jährige Beifahrerin und ein Säugling.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Das Baby blieb unverletzt. Sanitäter brachten den Säugling und den 34-Jährigen in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.