Stau auf A5: Obst-Laster kippt Böschung hinunter

Appenweier - Ein nächtlicher Unfall auf der A5 in Fahrtrichtung Basel hat am Freitagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt.

Der Lastwagen wird im Laufe des Vormittags geborgen. © Christina Häußler / EinsatzReport24

Gegen 1 Uhr ereignete sich der Vorfall zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg. Ein Lkw-Fahrer (30) war mit seinem Gespann, das mit Obst und Gemüse beladen war, in Richtung Süden unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er kurz vor einem Parkplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und blieb auf der Seite liegen.

Der 30-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme führte in der Nacht zu einer kurzzeitigen Vollsperrung des betroffenen Streckenabschnitts. Mittlerweile ist die Autobahn wieder teilweise freigegeben, dennoch bildete sich am Morgen ein Rückstau.