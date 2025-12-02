Biker auf A5 verunglückt: Rettungsheli fliegt Verletzten in Klinik
Karlsruhe - Verunglückter Motorradfahrer! Am Dienstagnachmittag rückten zahlreiche Einsatzkräfte, darunter ein Rettungshelikopter, zur A5 bei Karlsruhe aus.
Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war der Motorradfahrer gegen 14.30 Uhr in Richtung Basel unterwegs. Bei der Ausfahrt Rüppurr kam es zu einem alleinbeteiligten Sturz.
Er zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu.
Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in ein Krankenhaus geflogen.
An der Abfahrt Rüppurr musste die A5 zeitweise gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen.
Titelfoto: Tim Müller / EinsatzReport24