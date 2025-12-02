Biker auf A5 verunglückt: Rettungsheli fliegt Verletzten in Klinik

Karlsruhe - Verunglückter Motorradfahrer! Am Dienstagnachmittag rückten zahlreiche Einsatzkräfte, darunter ein Rettungshelikopter, zur A5 bei Karlsruhe aus.

Ein Rettungshubschrauber landete unmittelbar neben der Fahrbahn. © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war der Motorradfahrer gegen 14.30 Uhr in Richtung Basel unterwegs. Bei der Ausfahrt Rüppurr kam es zu einem alleinbeteiligten Sturz.

Er zog sich Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zu.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in ein Krankenhaus geflogen.