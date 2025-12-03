Lkw in Flammen: Stundenlange Vollsperrung der A5 bei Karlsruhe

Karlsruhe - Ein brennender Sattelauflieger hat in der Nacht auf Mittwoch den Verkehr auf der A5 bei Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) lahmgelegt.

Der Brand forderte die Einsatzkräfte in der Nacht. © Tim Müller / EinsatzReport24

Der Lastwagen fing auf der Autobahn in Richtung Süden Feuer, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln, bevor der mit Holzpaletten beladene Auflieger vollständig brannte.

Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Die Fahrbahn Richtung Süden blieb rund sechs Stunden gesperrt und wurde gegen 6 Uhr wieder freigegeben.