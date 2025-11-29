Übrig bleibt nicht mehr als ein Gerippe: Mercedes geht mitten auf A5 in Flammen auf
Lahr (Baden-Württemberg) - Wie konnte das passieren? Mitten auf der A5 ist ein Mercedes am späten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lahr/Schwarzwald und Ettenheim in Flammen aufgegangen.
Der Wagen ist in der Folge vollständig ausgebrannt. Warum er überhaupt Feuer fing, ist noch unklar.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt: Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, brachte seinen Wagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen und flüchtete in Sicherheit.
Die Feuerwehr war mit mehreren Kräften vor Ort, um die Flammen zu löschen. Der Mercedes wurde anschließend abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt.
Während des Einsatzes war die A5 in Richtung Basel (Schweiz) zunächst gesperrt, ehe der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei geführt werden konnte.
Titelfoto: Bildmontage: Henry Mungenast / EinsatzReport24