Land Rover fängt auf A5 Feuer: Fahrer kann sich noch rechtzeitig retten

Ottersweier - In der Nacht zum Sonntag ist ein Land Rover auf der A5 vollständig ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten.

Vom Land Rover blieb nach dem Brand nicht mehr viel übrig. © Esther Busch / EinsatzReport24

Der 53-Jährige war kurz nach Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern unterwegs, als sein Geländewagen in Höhe Ottersweier plötzlich in Flammen aufging.

"Ihm gelang es noch das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und sich unverletzt in Sicherheit zu bringen", teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Land Rover, der nach dem Brand völlig zerstört war und abgeschleppt werden musste.