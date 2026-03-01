Land Rover fängt auf A5 Feuer: Fahrer kann sich noch rechtzeitig retten
Ottersweier - In der Nacht zum Sonntag ist ein Land Rover auf der A5 vollständig ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten.
Der 53-Jährige war kurz nach Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern unterwegs, als sein Geländewagen in Höhe Ottersweier plötzlich in Flammen aufging.
"Ihm gelang es noch das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und sich unverletzt in Sicherheit zu bringen", teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.
Die Feuerwehr löschte den brennenden Land Rover, der nach dem Brand völlig zerstört war und abgeschleppt werden musste.
Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Durch die anschließenden Reinigungs- und Bergungsarbeiten waren der Strandstreifen und rechte Fahrstreifen bis gegen 3.15 Uhr gesperrt.
Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 40.000 Euro.
Titelfoto: Esther Busch / EinsatzReport24