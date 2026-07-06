Unfall sorgt für Verkehrschaos: Lkw landet in Graben, A5 nahe Frankfurt zeitweise gesperrt

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Ein Unfall auf der A5 hat am Montagnachmittag für einen Großeinsatz gesorgt und eine Vollsperrung der Autobahn nach sich gezogen.

Von Jan Höfling

Zeppelinheim - Ein schwer beschädigter BMW auf dem Standstreifen, ein Lastwagen im Graben: Ein Unfall auf der A5 hat am Montag für einen Großeinsatz gesorgt und zeitweise eine Vollsperrung der Autobahn nach sich gezogen.

Ein Lkw ist bei einem Unfall auf der A5 im Graben gelandet.
Ein Lkw ist bei einem Unfall auf der A5 im Graben gelandet.  © 5VISION.NEWS

Aus bislang ungeklärter Ursache war es zwischen Mörfelden und Zeppelinheim auf Höhe Mörfelden-Walldorf gegen 16 Uhr zum Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen. Der Laster durchbrach die Leitplanke, stürzte danach seitlich in den Graben.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stand der BMW aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen, als es zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug kam.

Der Fahrer des Lastwagens wurde im Führerhaus eingeschlossen und musste von der Feuerwehr aus diesem zunächst befreit werden. Er hatte jedoch großes Glück im Unglück, wurde nur leicht verletzt.

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Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Für die Bergung des Lkw mussten unter anderem zwei Bergekräne an die Unfallstelle südlich von Frankfurt am Main angefordert werden.

Zuvor war der Lastwagen mit einem BMW kollidiert.
Zuvor war der Lastwagen mit einem BMW kollidiert.  © 5VISION.NEWS
Die A5 musste zeitweise voll gesperrt werden, auch am Abend kommt es noch zu Verkehrsbehinderungen.
Die A5 musste zeitweise voll gesperrt werden, auch am Abend kommt es noch zu Verkehrsbehinderungen.  © 5VISION.NEWS

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kommt es auf der A5 am östlichen Rand des Flughafens auch am Abend weiterhin zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

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