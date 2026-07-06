Unfall sorgt für Verkehrschaos: Lkw landet in Graben, A5 nahe Frankfurt zeitweise gesperrt

Zeppelinheim - Ein schwer beschädigter BMW auf dem Standstreifen, ein Lastwagen im Graben: Ein Unfall auf der A5 hat am Montag für einen Großeinsatz gesorgt und zeitweise eine Vollsperrung der Autobahn nach sich gezogen.

Ein Lkw ist bei einem Unfall auf der A5 im Graben gelandet. © 5VISION.NEWS

Aus bislang ungeklärter Ursache war es zwischen Mörfelden und Zeppelinheim auf Höhe Mörfelden-Walldorf gegen 16 Uhr zum Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen. Der Laster durchbrach die Leitplanke, stürzte danach seitlich in den Graben.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stand der BMW aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen, als es zum Zusammenstoß mit dem Sattelzug kam.

Der Fahrer des Lastwagens wurde im Führerhaus eingeschlossen und musste von der Feuerwehr aus diesem zunächst befreit werden. Er hatte jedoch großes Glück im Unglück, wurde nur leicht verletzt.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Für die Bergung des Lkw mussten unter anderem zwei Bergekräne an die Unfallstelle südlich von Frankfurt am Main angefordert werden.