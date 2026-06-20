Tragödie auf A5: Autos müssen nach Unfall abbremsen, zwei Frauen in Smart tödlich verletzt

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Ein A5-Unfall, östlich von Straßburg, endete tödlich. Auslöser war ein Unfall kurz zuvor.

Von Chris Pechmann

A5 (Appenweier) - Am Samstagmittag ist es zu zwei heftigen Verkehrsunfällen auf der A5 im Ortenaukreis (Baden-Württemberg) gekommen. Einer davon endete für zwei Frauen tödlich.

Auf der A5, östlich von Straßburg, ist es zu einem schweren und einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.
Auf der A5, östlich von Straßburg, ist es zu einem schweren und einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg krachte es kurz nach 11.30 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5 in Höhe der Autobahnraststätte Renchtal. Bei einem Spurwechsel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe knallten zwei Autos zusammen.

Aufgrund enormen Tempos verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Autos und blieben anschließend auf der Fahrbahn stehen. Einer der Beteiligten wurde schwer verletzt.

Der nachfolgende Verkehr musste stark abbremsen - in Höhe der Anschlussstelle Appenweier knallten in der Folge fünf weitere Fahrzeuge zusammen.

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Während die Insassen von vier der fünf Autos unverletzt blieben, kam für zwei Frauen in einem Smart jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Sperrung und kilometerlanger Stau

Bei einem Folgeunfall in Höhe der Anschlussstelle Appenweier sind fünf Autos zusammengekracht. Zwei Frauen kamen ums Leben.
Bei einem Folgeunfall in Höhe der Anschlussstelle Appenweier sind fünf Autos zusammengekracht. Zwei Frauen kamen ums Leben.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Die Nordfahrbahn der A5 wurde im Bereich der Anschlussstelle Appenweier vollständig gesperrt. Ein kilometerlanger Stau bildete sich. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Großeinsatz.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, ist aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch für mehrere Stunden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Der Gesamtsachschaden der Unfälle wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24

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