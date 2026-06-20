Tragödie auf A5: Autos müssen nach Unfall abbremsen, zwei Frauen in Smart tödlich verletzt
A5 (Appenweier) - Am Samstagmittag ist es zu zwei heftigen Verkehrsunfällen auf der A5 im Ortenaukreis (Baden-Württemberg) gekommen. Einer davon endete für zwei Frauen tödlich.
Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg krachte es kurz nach 11.30 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5 in Höhe der Autobahnraststätte Renchtal. Bei einem Spurwechsel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe knallten zwei Autos zusammen.
Aufgrund enormen Tempos verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Autos und blieben anschließend auf der Fahrbahn stehen. Einer der Beteiligten wurde schwer verletzt.
Der nachfolgende Verkehr musste stark abbremsen - in Höhe der Anschlussstelle Appenweier knallten in der Folge fünf weitere Fahrzeuge zusammen.
Während die Insassen von vier der fünf Autos unverletzt blieben, kam für zwei Frauen in einem Smart jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.
Sperrung und kilometerlanger Stau
Die Nordfahrbahn der A5 wurde im Bereich der Anschlussstelle Appenweier vollständig gesperrt. Ein kilometerlanger Stau bildete sich. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Großeinsatz.
Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, ist aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch für mehrere Stunden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.
Der Gesamtsachschaden der Unfälle wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24