Tragödie auf A5: Autos müssen nach Unfall abbremsen, zwei Frauen in Smart tödlich verletzt

A5 (Appenweier) - Am Samstagmittag ist es zu zwei heftigen Verkehrsunfällen auf der A5 im Ortenaukreis ( Baden-Württemberg ) gekommen. Einer davon endete für zwei Frauen tödlich.

Auf der A5, östlich von Straßburg, ist es zu einem schweren und einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg krachte es kurz nach 11.30 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5 in Höhe der Autobahnraststätte Renchtal. Bei einem Spurwechsel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe knallten zwei Autos zusammen.

Aufgrund enormen Tempos verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Autos und blieben anschließend auf der Fahrbahn stehen. Einer der Beteiligten wurde schwer verletzt.

Der nachfolgende Verkehr musste stark abbremsen - in Höhe der Anschlussstelle Appenweier knallten in der Folge fünf weitere Fahrzeuge zusammen.

Während die Insassen von vier der fünf Autos unverletzt blieben, kam für zwei Frauen in einem Smart jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.