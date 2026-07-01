Vollsperrung der A5: Lastwagen-Anhänger voller "Capri-Sun"-Trinkpäckchen brennt lichterloh

Kirchheim - Ein Sattelauflieger voller Trinkpäckchen stand in Flammen: Die A5 in Osthessen wurde in Richtung Kassel voll gesperrt!

Vollsperrung der A5 in Osthessen: Ein Sattelauflieger geriet in Vollbrand! © Fuldamedia

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag nahe der Gemeinde Kirchheim, wie die Polizei mitteilte.

Ein 54 Jahre alter Mann war mit einem Sattelschlepper auf der Autobahn unterwegs. Der Anhänger war "unter anderem mit Trinkpäckchen" der Marke "Capri-Sun" beladen, ergänzte ein Sprecher.

Nahe dem Rasthof Rimberg "kam es nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Bremsanlage des Aufliegers zu einem Brand", hieß es weiter.

Der 54-Jährige konnte den Sattelzug noch auf den Verzögerungsstreifen der Rastanlage lenken und die Zugmaschine vom Auflieger abkoppeln. Dann brachte er sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit. Der Mann blieb unverletzt.