Vollsperrung der A5: Lastwagen-Anhänger voller "Capri-Sun"-Trinkpäckchen brennt lichterloh

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Auf der A5 bei Kirchheim in Osthessen brannte am Mittwochnachmittag ein Lastwagen-Anhänger voller Capri-Sun-Trinkpäckchen: Es kam zu einer Vollsperrung!

Von Florian Gürtler

Kirchheim - Ein Sattelauflieger voller Trinkpäckchen stand in Flammen: Die A5 in Osthessen wurde in Richtung Kassel voll gesperrt!

Vollsperrung der A5 in Osthessen: Ein Sattelauflieger geriet in Vollbrand!
Vollsperrung der A5 in Osthessen: Ein Sattelauflieger geriet in Vollbrand!  © Fuldamedia

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag nahe der Gemeinde Kirchheim, wie die Polizei mitteilte.

Ein 54 Jahre alter Mann war mit einem Sattelschlepper auf der Autobahn unterwegs. Der Anhänger war "unter anderem mit Trinkpäckchen" der Marke "Capri-Sun" beladen, ergänzte ein Sprecher.

Nahe dem Rasthof Rimberg "kam es nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Bremsanlage des Aufliegers zu einem Brand", hieß es weiter.

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Der 54-Jährige konnte den Sattelzug noch auf den Verzögerungsstreifen der Rastanlage lenken und die Zugmaschine vom Auflieger abkoppeln. Dann brachte er sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit. Der Mann blieb unverletzt.

Sattelauflieger brennt auf der A5 bei Kirchheim lichterloh

Der mit "Capri-Sun"-Trinkpäckchen beladene Anhänger geriet vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand.
Der mit "Capri-Sun"-Trinkpäckchen beladene Anhänger geriet vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand.  © Fuldamedia

"Kurz darauf stand der Heckbereich des Aufliegers in Vollbrand", ergänzte der Sprecher.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort und bekämpften die Flammen. Infolge der Löscharbeiten wurde die A5 bei Kirchheim für etwa 40 Minuten in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt.

Nach Aufhebung der Vollsperrung wurde der Verkehr einspurig an dem Zerstörten Sattelauflieger vorbeigeführt.

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Der entstandene Sachschaden am Anhänger wird von der Polizei insgesamt auf etwa 30.000 Euro geschätzt. "Zur Höhe des Schadens an der Ladung liegen derzeit noch keine verlässlichen Erkenntnisse vor", hieß es noch.

Durch die enorme Hitze infolge des Brands wurde zudem Fahrbahndecke beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Fuldamedia

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