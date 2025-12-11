Massen-Crash auf A5 bei Karlsruhe: Autobahn zeitweise voll gesperrt

Bruchsal - Neun Fahrzeuge waren am Donnerstagmorgen in eine Reihe von Unfällen auf der A5 bei Bruchsal im Kreis Karlsruhe verwickelt.

Auf der A5 bei Bruchsal brauchten Autofahrer am Donnerstagmorgen viel Geduld. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Aufgrund des enormen Trümmerfelds war die Fahrbahn laut Polizei für die Reinigungsarbeiten und Abschleppmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt.

Für die weitere Unfallaufnahme waren am Vormittag noch der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Ein Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen gegen 6.20 Uhr mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und anschließend quer auf der Fahrbahn stehen geblieben. Die Ursache war zunächst unklar.