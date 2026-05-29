Reifenplatzer auf A5: Trümmerteile beschädigen rund 19 Fahrzeuge bei Karlsruhe

Karlsruhe - Ein geplatzter Lkw-Reifen hat am späten Donnerstagabend auf der A5 am Dreieck Karlsruhe für ein Trümmerfeld gesorgt. Mindestens 19 Autos wurden beschädigt, es entstand ein hoher Sachschaden.

Die Polizei sicherte die betroffenen Fahrspuren am späten Donnerstagabend ab. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 38-jähriger Lkw-Fahrer gegen 22.15 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine auf der linken Spur von Heidelberg kommend in Richtung Karlsruhe. Auf Höhe des Autobahndreiecks Karlsruhe platzte aus bislang unbekannter Ursache der linke vordere Reifen des Lastwagens.

Die Reifenteile verteilten sich daraufhin auf allen drei Fahrbahnen der Autobahn. Nach aktuellem Kenntnisstand überfuhren mindestens 19 nachfolgende Verkehrsteilnehmer die Gegenstände.

Die Fahrzeuge wurden dabei zum Teil erheblich beschädigt. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die Beseitigung der Reifenteile von der Fahrbahn mussten die Beamten den fließenden Verkehr kurzzeitig bis zum Stillstand abbremsen.