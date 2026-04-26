Mit 13 Tonnen Kloschüsseln beladener Lkw auf A5 in Flammen: Stundenlange Löscharbeiten

Achern (Ortenaukreis) - Auf dem Parkplatz "Brachfeld-Ost" auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl hat in der Nacht zu Sonntag ein Lkw, der mit rund 13 Tonnen Kloschüsseln beladen war, gebrannt.

Die Ladung des Sattelzuges wurde bei dem Brand komplett zerstört. © Esther Busch / EinsatzReport24

Der zuvor in seiner Schlafkabine ruhende Fahrer hatte am Samstagabend gegen 22 Uhr plötzlich Feuer auf dem Auflieger seines zwischen zwei weiteren Lastwagen parkenden Sattelzuges bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und setzte seinen brennenden Laster ans Ende des Parkplatzes um, damit die Flammen nicht auf andere Lkws übergreifen konnten.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten waren umfangreich, denn der Sattelzug war mit 13 Tonnen Toilettenschüsseln auf 21 Paletten beladen.

Gerettet werden konnten diese allerdings nicht. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Ladung durch das Feuer komplett zerstört wurde.

Durch die Rauchentwicklung war laut Angaben der Polizei zeitweise die Sicht auf der angrenzenden Autobahn behindert.